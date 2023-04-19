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За сутки ВСУ отбили более 60 атак на четырех направлениях, на Херсонщине россияне минируют местность

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Оперативная информация по состоянию на 06.00 19.04.2023 о российском вторжении

За сутки ВСУ отбили более 60 атак на четырех направлениях, на Херсонщине россияне минируют местность

Генштаб

Новина українською

За прошедшие сутки, 19 апреля, противник нанес 4 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня, пострадали и гражданские люди.

На Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях подразделениями сил обороны Украины отражено более 60 атак противника. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку. На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение.

На временно захваченной территории Херсонской области российские оккупанты продолжают минировать местность, наращивая оборонительные возможности. Мины устанавливаются в акватории рек Конка и Днепр. Есть случаи подрывов местных жителей на вражеских минах при попытке выйти на воду.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, станцию радиоэлектронной борьбы и еще один важный военный объект противника.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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Источник:
Генштаб

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