За сутки ВСУ отбили более 60 атак на четырех направлениях, на Херсонщине россияне минируют местность
Оперативная информация по состоянию на 06.00 19.04.2023 о российском вторжении
Генштаб
За прошедшие сутки, 19 апреля, противник нанес 4 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня, пострадали и гражданские люди.
На Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях подразделениями сил обороны Украины отражено более 60 атак противника. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку. На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение.
На временно захваченной территории Херсонской области российские оккупанты продолжают минировать местность, наращивая оборонительные возможности. Мины устанавливаются в акватории рек Конка и Днепр. Есть случаи подрывов местных жителей на вражеских минах при попытке выйти на воду.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, станцию радиоэлектронной борьбы и еще один важный военный объект противника.
Популярное сейчас
- Итальянские разборки. Наполи - Милан 1:1. Видео голов и обзор матча
- Мудрик вышел на замену спасать Челси в матче с Реалом
- Сабо: Кого из Месси или Роналду взял бы в Динамо? Ни одного
- Буданов – о контрнаступлении, своем прогнозе по Крыму и убийце украинского солдата
- Красотка дня. Яркая вторая половинка грузинского новичка Шахтера. ФОТО
- Красотка дня. Волейболистка, которая вынуждена была завершить карьеру из-за откровенных фото. ФОТО