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Алиев - россиянам: Кукарекайте дальше. Медали будет вешать ваш Путин, если доживет

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Экс-футболист против возвращения россиян в спорт

Алиев - россиянам: Кукарекайте дальше. Медали будет вешать ваш Путин, если доживет

Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital

Новина українською

Экс-полузащитник "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев прокомментировал реакцию его российского подписчика на видео с обращением к президенту МОК Томасу Баху с просьбой не допускать россиян и белорусов к международным соревнованиям.

Один из подписчиков Алиева ответил на его историю: "С**а, спорт вне политики. Ты сам в России играл". После этого экс-футболист записал видеобращение:

"Всем привет. Хочу сказать о том видео, которое я представил себе в сторону относительно отстранения российских спортсменов от всех международных Игр.

Мне уже начали писать, кукарекать эти россияне. Я всегда поддерживал то, чтобы их лишили всех международных Игр, а тем более олимпийских. А чтобы участвовали там наши спортсмены и прославляли Украину.

А вы россияне, можете устроить у себя там, б****ь, Олимпиаду Москвы. И вот там кукарекайте и вешайте себе медали. А будет вам их вешать ваш Путин, если доживет. Так что кукарекайте дальше, русня, б*я".

Алиев - россиянам: Кукарекайте дальше. Медали будет вешать ваш Путин, если доживет - изображение 1
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В статье: Александр Алиев война с россией
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Комментарии (1)
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Dr. House (Поділля)
19.04.2023 в 11:16
Респект Алієву. Приклад як з гидкого каченяти виріс якщо не гарний лебідь, то Людина. На відміну від толіка-рєкордсмєна
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