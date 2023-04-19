Алиев - россиянам: Кукарекайте дальше. Медали будет вешать ваш Путин, если доживет

Экс-полузащитник "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев прокомментировал реакцию его российского подписчика на видео с обращением к президенту МОК Томасу Баху с просьбой не допускать россиян и белорусов к международным соревнованиям.

Один из подписчиков Алиева ответил на его историю: "С**а, спорт вне политики. Ты сам в России играл". После этого экс-футболист записал видеобращение: