Алиев - россиянам: Кукарекайте дальше. Медали будет вешать ваш Путин, если доживет
Экс-футболист против возвращения россиян в спорт
Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital
Экс-полузащитник "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев прокомментировал реакцию его российского подписчика на видео с обращением к президенту МОК Томасу Баху с просьбой не допускать россиян и белорусов к международным соревнованиям.
Один из подписчиков Алиева ответил на его историю: "С**а, спорт вне политики. Ты сам в России играл". После этого экс-футболист записал видеобращение:
"Всем привет. Хочу сказать о том видео, которое я представил себе в сторону относительно отстранения российских спортсменов от всех международных Игр.
Мне уже начали писать, кукарекать эти россияне. Я всегда поддерживал то, чтобы их лишили всех международных Игр, а тем более олимпийских. А чтобы участвовали там наши спортсмены и прославляли Украину.
А вы россияне, можете устроить у себя там, б****ь, Олимпиаду Москвы. И вот там кукарекайте и вешайте себе медали. А будет вам их вешать ваш Путин, если доживет. Так что кукарекайте дальше, русня, б*я".
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