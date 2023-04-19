  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Южной Корее впервые за время войны назвали условия, при которых могут предоставить Украине оружие
В тренде

В Южной Корее впервые за время войны назвали условия, при которых могут предоставить Украине оружие

Общие новости
(2 голосов)

Сдвиги

В Южной Корее впервые за время войны назвали условия, при которых могут предоставить Украине оружие

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Южная Корея может расширить свою поддержку Украины за пределы гуманитарной и экономической помощи, если она подвергнется широкомасштабному нападению на гражданское население. Об этом заявил президент Юн Сук Йол, впервые сигнализируя об изменении своей позиции против вооружения Украины.

В интервью агентству Reuters Юн сказал, что его правительство изучает возможность помочь защитить и восстановить Украину, подобно тому, как Южная Корея получила международную помощь во время Корейской войны 1950-53 годов.

"Если возникнет ситуация, с которой международное сообщество не сможет мириться, например, любое широкомасштабное нападение на гражданское население, массовое убийство или серьезное нарушение законов войны, нам может быть сложно настаивать только на гуманитарной или финансовой поддержке".

Это был первый случай, когда Сеул выразил готовность предоставить Украине оружие, более чем через год после того, как исключил возможность предоставления летальной помощи.

Читайте такжеReuters: Южная Корея разрешила Польше поставлять Украине САУ Krab со своими деталями

По теме
yellow-arrow
В Воздушных силах отреагировали на передачу ЗРК Patriot и объяснили "затишье" с ракетными атаками РФ
yellow-arrow
Британская разведка рассказала о целях ИПСО РФ, ISW – о цели поездки Путина на оккупированные территории
yellow-arrow
Алиев - россиянам: Кукарекайте дальше. Медали будет вешать ваш Путин, если доживет
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
reuters.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде