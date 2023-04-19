В Южной Корее впервые за время войны назвали условия, при которых могут предоставить Украине оружие
Сдвиги
Getty Images / Global Images Ukraine
Южная Корея может расширить свою поддержку Украины за пределы гуманитарной и экономической помощи, если она подвергнется широкомасштабному нападению на гражданское население. Об этом заявил президент Юн Сук Йол, впервые сигнализируя об изменении своей позиции против вооружения Украины.
В интервью агентству Reuters Юн сказал, что его правительство изучает возможность помочь защитить и восстановить Украину, подобно тому, как Южная Корея получила международную помощь во время Корейской войны 1950-53 годов.
"Если возникнет ситуация, с которой международное сообщество не сможет мириться, например, любое широкомасштабное нападение на гражданское население, массовое убийство или серьезное нарушение законов войны, нам может быть сложно настаивать только на гуманитарной или финансовой поддержке".
Это был первый случай, когда Сеул выразил готовность предоставить Украине оружие, более чем через год после того, как исключил возможность предоставления летальной помощи.
Популярное сейчас
- Итальянские разборки. Наполи - Милан 1:1. Видео голов и обзор матча
- ЛЧ. Наполи - Милан 1:1 (1:2). Клубный дух победил
- Сабо: Кого из Месси или Роналду взял бы в Динамо? Ни одного
- Буданов – о контрнаступлении, своем прогнозе по Крыму и убийце украинского солдата
- Красотка дня. Яркая вторая половинка грузинского новичка Шахтера. ФОТО
- Сексуальная медсестра и модель нижнего белья предлагает свои услуги дортмундской Боруссии. ФОТО