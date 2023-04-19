В Воздушных силах отреагировали на передачу ЗРК Patriot и объяснили "затишье" с ракетными атаками РФ

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал сообщение Германии о доставке в Украину ЗРК Patriot. Он заявил, что пока комплекс "не видели", но ожидают его.

"Чем раньше он станет на боевое дежурство, тем будет лучше. Мы сможем реагировать и делать те вещи, о которых давно говорили. Этот комплекс дальнобойный, он может доставать на расстояние до 150 километров, а это позволит отгонять как можно дальше российскую авиацию от границ Украины. Если это вариант Patriot PAC-3, то он может сбивать баллистические цели. Правда, на расстоянии 40 км, но все же это первые комплексы, которые могут сбивать в Украине баллистические ракеты, как Искандер-М и другие".

Также Игнат отметил, что российские войска прекратили массированные ракетные удары по украинским городам, как было осенью и зимой, из-за нехватки ракет. По его словам, армия государства-агрессора сейчас вынуждена доставать из запасов все имеющееся вооружение, в частности старые боеприпасы. Сейчас оккупанты перешли на более бюджетный вариант для обстрелов украинских населенных пунктов. Речь идет об управляемых авиационных бомбах. После взрывов на аэродроме в российском Энгельсе, российские военные рассредоточили свои самолеты. По его словам, в целом ракеты, которые оккупанты применили для ударов по критической инфраструктуре Украины – это весь запас ракет, которые были у России.

"Ракеты, которые они выбросили по нашей инфраструктуре – это весь стратегический потенциал, весь фактически запас. Напомню, примерно 750 крылатых ракет было уничтожено, плюс считаем, что попали. То есть, имеем более 850 ракет, которые противник применил по нашей инфраструктуре".

На встрече западных союзников в формате "Рамштайн" на этой неделе Украина будет просить о срочных поставках зенитно-ракетных комплексов, опасаясь, что их острая нехватка может позволить России начать широкомасштабные бомбардировки. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на трех чиновников, информированных о подготовке встречи. Без надлежащей противовоздушной обороны давно запланированное контрнаступление против оккупационных российских войск может сорваться, отмечает FT.