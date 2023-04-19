Глава НАТО призывает союзников "делать больше" в контексте вооружения и поставок для Украины
Помощь может иметь решающее значение
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Союзники по НАТО должны предоставить Украине больше оружия и боеприпасов, об этом заявил во вторник, 18 апреля, генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.
Ссылаясь на информацию, содержащуюся в утечке американских документов, которая свидетельствует о том, что в Украине вскоре могут закончиться боеприпасы для противовоздушной обороны, Столтенберг сказал, что военная помощь будет иметь решающее значение для помощи украинцам в отвоевании своих территорий.
"Мы понимаем, что Украине было предоставлено огромное количество оружия, боеприпасов и других материалов, но нам нужно сделать еще больше. Нам нужно обеспечить, чтобы украинцы были способны прорваться через российские линии, а также через минные поля. Чтобы они были способны освободить и вернуть себе свои территории".
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