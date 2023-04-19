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Глава НАТО призывает союзников "делать больше" в контексте вооружения и поставок для Украины

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Помощь может иметь решающее значение

Глава НАТО призывает союзников "делать больше" в контексте вооружения и поставок для Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

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Союзники по НАТО должны предоставить Украине больше оружия и боеприпасов, об этом заявил во вторник, 18 апреля, генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

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Ссылаясь на информацию, содержащуюся в утечке американских документов, которая свидетельствует о том, что в Украине вскоре могут закончиться боеприпасы для противовоздушной обороны, Столтенберг сказал, что военная помощь будет иметь решающее значение для помощи украинцам в отвоевании своих территорий.

"Мы понимаем, что Украине было предоставлено огромное количество оружия, боеприпасов и других материалов, но нам нужно сделать еще больше. Нам нужно обеспечить, чтобы украинцы были способны прорваться через российские линии, а также через минные поля. Чтобы они были способны освободить и вернуть себе свои территории".

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В статье: война с россией Йенс Столтенберг НАТО
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Источник:
CNN

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