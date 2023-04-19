Глава НАТО призывает союзников "делать больше" в контексте вооружения и поставок для Украины

Союзники по НАТО должны предоставить Украине больше оружия и боеприпасов, об этом заявил во вторник, 18 апреля, генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

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Ссылаясь на информацию, содержащуюся в утечке американских документов, которая свидетельствует о том, что в Украине вскоре могут закончиться боеприпасы для противовоздушной обороны, Столтенберг сказал, что военная помощь будет иметь решающее значение для помощи украинцам в отвоевании своих территорий.