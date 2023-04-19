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Министр обороны Британии – о будущем контрнаступлении ВСУ, продолжительности войны и возможности развала РФ

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Настроен оптимистично, но остается реалистом

Министр обороны Британии – о будущем контрнаступлении ВСУ, продолжительности войны и возможности развала РФ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во вторник, 18 апреля, в комментарии прессе выразил уверенность в запланированном контрнаступлении Вооруженных сил Украины, но в то же время он дал понять, что война с РФ, скорее всего, продолжится и в следующем году.

Об этом пишет издание The New York Times.

"Я оптимистично настроен, что между этим и следующим годом Украина сохранит импульс и позицию силы. Я также думаю, что мы должны быть реалистами: не будет ни одного момента по мановению волшебной палочки, когда Россия развалится".

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В статье: война с россией Бен Уоллес
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Источник:
NYT

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