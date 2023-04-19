Министр обороны Британии – о будущем контрнаступлении ВСУ, продолжительности войны и возможности развала РФ

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во вторник, 18 апреля, в комментарии прессе выразил уверенность в запланированном контрнаступлении Вооруженных сил Украины, но в то же время он дал понять, что война с РФ, скорее всего, продолжится и в следующем году.

Об этом пишет издание The New York Times.