Министр обороны Британии – о будущем контрнаступлении ВСУ, продолжительности войны и возможности развала РФ
Настроен оптимистично, но остается реалистом
Getty Images / Global Images Ukraine
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во вторник, 18 апреля, в комментарии прессе выразил уверенность в запланированном контрнаступлении Вооруженных сил Украины, но в то же время он дал понять, что война с РФ, скорее всего, продолжится и в следующем году.
Об этом пишет издание The New York Times.
"Я оптимистично настроен, что между этим и следующим годом Украина сохранит импульс и позицию силы. Я также думаю, что мы должны быть реалистами: не будет ни одного момента по мановению волшебной палочки, когда Россия развалится".
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Источник:NYT
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