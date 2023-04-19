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Резников подтвердил прибытие Patriot в Украину. Немецкие СМИ также пишут о передаче второй Iris-T

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Все это – для защиты нашего неба

Резников подтвердил прибытие Patriot в Украину. Немецкие СМИ также пишут о передаче второй Iris-T

DPA

Новина українською

На Пасху, 16 апреля, Германия передала Украине вторую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T. Об этом сообщает издание Spiegel. Кроме самой системы ПВО Украина также получила и 16 управляемых ракет. Пока неясно, когда еще две обещанные федеральным правительством системы IRIS-T поступят на вооружение ВСУ.

Эти зенитные ракеты могут поражать цели на высоте до 20 километров и на расстоянии до 40 километров. Первый IRIS-T был передан Украине в октябре 2022-го, Египет тогда передал Украине огневую часть.

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В то же время министр обороны Алексей Резников подтвердил, что в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы Patriot. Об этом он написал в Twitter.

"Сегодня наше прекрасное украинское небо становится более защищенным, ведь в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы Patriot. Наши зенитчики освоили их так быстро, как только могли. А наши партнеры сдержали свое слово".

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В статье: Алексей Резников IRIS-T ПВО ППО Patriot
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Источник:
spiegel.de

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