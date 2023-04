Резников подтвердил прибытие Patriot в Украину. Немецкие СМИ также пишут о передаче второй Iris-T

На Пасху, 16 апреля, Германия передала Украине вторую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T. Об этом сообщает издание Spiegel. Кроме самой системы ПВО Украина также получила и 16 управляемых ракет. Пока неясно, когда еще две обещанные федеральным правительством системы IRIS-T поступят на вооружение ВСУ.

Эти зенитные ракеты могут поражать цели на высоте до 20 километров и на расстоянии до 40 километров. Первый IRIS-T был передан Украине в октябре 2022-го, Египет тогда передал Украине огневую часть.

В то же время министр обороны Алексей Резников подтвердил, что в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы Patriot. Об этом он написал в Twitter.

“Patriots” for patriots



Do you know how to visualize a dream? We must tell about it to the world and give it life! This is exactly what happened with the Patriots, even before the large-scale war, even before my appointment to the most important position of my life at the most… pic.twitter.com/m6H63erV6Z