Резников подтвердил прибытие Patriot в Украину. Немецкие СМИ также пишут о передаче второй Iris-T

На Пасху, 16 апреля, Германия передала Украине вторую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T. Об этом сообщает издание Spiegel. Кроме самой системы ПВО Украина также получила и 16 управляемых ракет. Пока неясно, когда еще две обещанные федеральным правительством системы IRIS-T поступят на вооружение ВСУ.

Эти зенитные ракеты могут поражать цели на высоте до 20 километров и на расстоянии до 40 километров. Первый IRIS-T был передан Украине в октябре 2022-го, Египет тогда передал Украине огневую часть.

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В то же время министр обороны Алексей Резников подтвердил, что в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы Patriot. Об этом он написал в Twitter.

"Сегодня наше прекрасное украинское небо становится более защищенным, ведь в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы Patriot. Наши зенитчики освоили их так быстро, как только могли. А наши партнеры сдержали свое слово".