Резников подтвердил прибытие Patriot в Украину. Немецкие СМИ также пишут о передаче второй Iris-T
Все это – для защиты нашего неба
DPA
На Пасху, 16 апреля, Германия передала Украине вторую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T. Об этом сообщает издание Spiegel. Кроме самой системы ПВО Украина также получила и 16 управляемых ракет. Пока неясно, когда еще две обещанные федеральным правительством системы IRIS-T поступят на вооружение ВСУ.
Эти зенитные ракеты могут поражать цели на высоте до 20 километров и на расстоянии до 40 километров. Первый IRIS-T был передан Украине в октябре 2022-го, Египет тогда передал Украине огневую часть.
В то же время министр обороны Алексей Резников подтвердил, что в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы Patriot. Об этом он написал в Twitter.
"Сегодня наше прекрасное украинское небо становится более защищенным, ведь в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы Patriot. Наши зенитчики освоили их так быстро, как только могли. А наши партнеры сдержали свое слово".
“Patriots” for patriots— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 19, 2023
Do you know how to visualize a dream? We must tell about it to the world and give it life! This is exactly what happened with the Patriots, even before the large-scale war, even before my appointment to the most important position of my life at the most… pic.twitter.com/m6H63erV6Z
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