WP: Россия применяет секретное оружие против Starlink в Украине
Об этом якобы свидетельствует утечка документов
Starlink
Согласно секретному докладу американской разведки, полученному The Washington Post, Россия пытается ограничить доступ украинских войск к Интернету через спутниковую связь Starlink.
Москва месяцами экспериментировала со своими системами радиоэлектронной борьбы "Тобол". Соответствующий документ датирован мартом и не указывает на то, были ли какие-то из российских испытаний успешными. Тем не менее, выводы разведки подтверждают то, о чем наблюдатели ранее лишь догадывались: программа, якобы разработанная для защиты спутников Кремля, может быть использована для атаки на спутники, используемые его противниками, отмечает источник.
Остается неясным, были ли перебои в работе Starlink, о которых сообщалось в Украине, результатом российских экспериментов с "Тоболом" или другими средствами глушения, например "Тирада-2".
Starlink оказался жизненно важным для украинских военных. Российские войска выводят из строя другие средства связи, в том числе радиостанции и мобильные телефоны, но спутниковые сигналы труднее перебить.
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