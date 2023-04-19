  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. WP: Россия применяет секретное оружие против Starlink в Украине
В тренде

WP: Россия применяет секретное оружие против Starlink в Украине

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Об этом якобы свидетельствует утечка документов

WP: Россия применяет секретное оружие против Starlink в Украине

Starlink

Новина українською

Согласно секретному докладу американской разведки, полученному The Washington Post, Россия пытается ограничить доступ украинских войск к Интернету через спутниковую связь Starlink.

Москва месяцами экспериментировала со своими системами радиоэлектронной борьбы "Тобол". Соответствующий документ датирован мартом и не указывает на то, были ли какие-то из российских испытаний успешными. Тем не менее, выводы разведки подтверждают то, о чем наблюдатели ранее лишь догадывались: программа, якобы разработанная для защиты спутников Кремля, может быть использована для атаки на спутники, используемые его противниками, отмечает источник.

Остается неясным, были ли перебои в работе Starlink, о которых сообщалось в Украине, результатом российских экспериментов с "Тоболом" или другими средствами глушения, например "Тирада-2".

Starlink оказался жизненно важным для украинских военных. Российские войска выводят из строя другие средства связи, в том числе радиостанции и мобильные телефоны, но спутниковые сигналы труднее перебить.

Читайте такжеКомпания SpaceX ограничила использование Starlink для ВСУ

По теме
yellow-arrow
Резников подтвердил прибытие Patriot в Украину. Немецкие СМИ также пишут о передаче второй Iris-T
yellow-arrow
Шевченко: Я горжусь своим народом, но нам нужна помощь
yellow-arrow
Министр обороны Британии – о будущем контрнаступлении ВСУ, продолжительности войны и возможности развала РФ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Starlink
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
WP

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде