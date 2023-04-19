В Минобороны сообщили, что контрнаступательные действия уже происходят на востоке Украины

Анна Маляр сообщила, что контрнаступление не следует сводить к каким-то активным наступательным действиям и конкретным датам. Как отметила заместитель министра обороны в эфире телемарафона, это комплекс мероприятий, а на востоке уже сейчас продолжаются контрнаступательные действия ВСУ.

"Не надо сводить публично контрнаступление только к каким-то активным наступательным действиям, потому что речь идет о стратегической цели ВСУ освободить все наши территории. Мы нацелены на освобождение территории, и мы нацелены на остановку врага в его наступательных действиях". "Поэтому говорить узко о контрнаступлении – некорректно. Это огромный комплекс действий и мероприятий, которые осуществляют ВСУ. Это прежде всего подготовка людей к комплексу действий – и к оборонительным, и к наступательным. Но все вместе, если мы говорим о нашей стратегической цели, это можно назвать мероприятиями контрнаступательных действий".