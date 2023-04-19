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В Минобороны сообщили, что контрнаступательные действия уже происходят на востоке Украины

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"Не надо сводить публично контрнаступление только к каким-то активным наступательным действиям"

В Минобороны сообщили, что контрнаступательные действия уже происходят на востоке Украины

Фото – Сергій Наєв

Новина українською

Анна Маляр сообщила, что контрнаступление не следует сводить к каким-то активным наступательным действиям и конкретным датам. Как отметила заместитель министра обороны в эфире телемарафона, это комплекс мероприятий, а на востоке уже сейчас продолжаются контрнаступательные действия ВСУ.

"Не надо сводить публично контрнаступление только к каким-то активным наступательным действиям, потому что речь идет о стратегической цели ВСУ освободить все наши территории. Мы нацелены на освобождение территории, и мы нацелены на остановку врага в его наступательных действиях".

"Поэтому говорить узко о контрнаступлении – некорректно. Это огромный комплекс действий и мероприятий, которые осуществляют ВСУ. Это прежде всего подготовка людей к комплексу действий – и к оборонительным, и к наступательным. Но все вместе, если мы говорим о нашей стратегической цели, это можно назвать мероприятиями контрнаступательных действий".

"Они включают подготовку техники, людей, подготовку резерва, формирование тактики. Планов "А", "Б", "В", потому что не может быть только одного варианта действий, потому что враг тоже реагирует на это. И надо понимать, что подобные решения принимаются за очень короткий срок, а не за месяц-два. План окончательно выбирается таким образом, чтобы враг не смог отреагировать".

"Вы должны понимать, что ВСУ на сегодня не готовят что-то одно в каком-то конкретном направлении, а нужно понимать, что ВСУ ежедневно готовятся к полному освобождению наших территорий, а не только контрнаступление".

"Военные не обсуждают публично или даже между собой планы Вооруженных сил по контрнаступлению. Планы ВСУ зависят от возможностей украинской армии и от информации о состоянии врага. Постоянно идет подготовка ВСУ и различных действий оборонительного и наступательного характера. Контрнаступательные действия в том числе происходят и сейчас на востоке".

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В статье: война с россией Анна Маляр
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