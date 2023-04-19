В Украину прибыли ЗРК Patriot уже от трех стран
Комплексы пришли от США, Нидерландов и Германии
Getty Images / Global Images Ukraine
В Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы Patriot от США, Нидерландов и Германии.
Об этом в Telegram написал первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк.
По его словам, системы Patriot от США, Нидерландов и Германии позволят защититься от ударов российских крылатых ракет и БПЛА.
Павлюк поблагодарил партнеров за существенное усиление противовоздушной обороны Украины.
Накануне
Как известно, первыми о передаче Украине системы Patriot объявили США в декабре 2022 года в рамках очередного пакета военной помощи. Кроме того, Нидерланды также анонсировали поставку в Украину ЗРК Patriot и ряда ракет.
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