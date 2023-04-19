Экс-врач Кристалла Дудка: После похорон дочери и жены решил идти в ВСУ. Ненавижу этих русских животных
Русские террористы убили семью спортивного врача
champion.com.ua
В минувшую субботу накануне Пасхи в результате российского обстрела Херсона спортивный врач Владимир Дудка
— Владимир, как вы узнали о трагедии?
— Жена и дочь работали в частном медицинском салоне. Дочь — мастером, жена администратором. Вместе ходили на работу. Я гордился ими. Марина получила высшее медицинское образование. Сначала работала терапевтом в местной детско-спортивной школе. Потом окончила курсы, стала косметологом. Еще до начала войны перешла работать в частную клинику. Была ведущим специалистом в своей области. 26 июня ей должно было исполниться 28 лет.
Вместе с женой возвращались с работы, зашли в магазин. Я набрал Иру в 14:06. Жена ответила, что они уже вышли из магазина и идут домой. Через 5 минут начался артобстрел. Мины пролетали с характерным свистом, стекла дребезжали. Я начал набирать Иру. В ответ — гудки. Жена всегда отвечает мне на третий гудок. Даже если в это время с кем-то разговаривала. Такая у нас была договоренность. А тут не берет трубку.
Начал набирать дочь, у нее телефон вне зоны. Знаю, что такого не бывает — с Мариной всегда павербанк. Начал сходить с ума. Сразу оденусь. Набирал их по очереди 8 или 9 раз.
После чего трубку взяла женщина. Она сказала: "Простите, но ваших девочек больше нет".
— Это произошло уже рядом с вашим домом?
— В 150 метрах. Возле дома у нас две школы — 24-я и 41-я. Между ними проход. Рядом садик. Они были на перекрестке школ и садика. Куда целились россияне? В школу или в детский сад? Снаряд попал в дерево, осколки — прямо в Иру и Марину. Дочери осколки попали в голову и бедренную артерию. Жены — прямо в сердце. Крови было очень много. Это случилось в 14:15.
С этим трудно смириться. И это труднее — жить. После похорон дочери и жены решил идти в ВСУ. Ненавижу этих русских животных! Чтобы они все сгорели! Хочу попасть в артиллерию, буду работать по специальности — медиком.
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