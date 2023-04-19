11-летний украинский шахматист занял второе место на турнире в ОАЭ и задонатил призовые 93-й ОМБр Холодный Яр

В Объединенных Арабских Эмиратах проходил шахматный турнир для детей не старше 14 лет. На этом турнире 11-летний Дмитрий Федянин (уступающий по возрасту большинству соперников) не проиграл ни одной партии и занял второе место.

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Все призовые (сумма которых не указывается) за сове призовое место Дима перечислил 93-й бригаде Холодный Яр, о чем сообщили на странице бригады в соцсети.

11-летний Дмитрий Федянин, из-за войны вынужденный переехать из Луганщины, с юных лет серьезно занимается шахматами. Вместе с родителями он уже не впервые помогает украинским военным.