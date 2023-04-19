Алиев: Говорил, говорю и буду говорить на русском языке

Экс-хавбек "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев рассказал, почему он не переходит на украинский язык.

"Вы меня все спрашиваете, почему я разговариваю на русском. Потому что я всегда разговаривал на русском языке. И буду говорить.

Это личное дело каждого человека, на каком языке разговаривать. Видите, мне очень тяжело (Александр пытался сказать предыдущее предложение на украинском – прим.).

Так что я говорил, говорю и буду говорить на русском языке. Так, как мне удобно. Я думаю, вы меня поняли", – сказал Алиев.