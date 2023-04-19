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Алиев: Говорил, говорю и буду говорить на русском языке

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(2 голосов)

Так, как ему удобно

Алиев: Говорил, говорю и буду говорить на русском языке

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Экс-хавбек "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев рассказал, почему он не переходит на украинский язык.

"Вы меня все спрашиваете, почему я разговариваю на русском. Потому что я всегда разговаривал на русском языке. И буду говорить.

Это личное дело каждого человека, на каком языке разговаривать. Видите, мне очень тяжело (Александр пытался сказать предыдущее предложение на украинском – прим.).

Так что я говорил, говорю и буду говорить на русском языке. Так, как мне удобно. Я думаю, вы меня поняли", – сказал Алиев.

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В статье: Александр Алиев война с россией
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Комментарии (1)
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Lion Killer (Львів)
19.04.2023 в 23:29
для того, щоб не було важко, будь-яку мову потрібно вивчати. Але Алієв і слово "вивчати", то як 2 планети з різних галактик.
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