Данилов: На оккупированную Херсонщину ездил двойник Путина
Секретарь СНБО уверен в этом
Офис президента
Несмотря на российские заявления о якобы "визите" российского диктатора Владимира Путина на оккупированные территории Украины, все указывает на то, что в Херсонскую область приезжал его двойник.
Как сообщает РБК-Украина, такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.
"Во-первых, никакой Путин там не был, это точно известная вещь", - заявил Данилов.
Он напомнил, что перед встречей с настоящим Путиным все должны пройти как минимум обязательный 10-14-дневный карантин.
"Мы видим все эти встречи. Если это встреча с иностранными представителями, то расстояние соблюдается, чтобы ничего не произошло с этим "террористом №1 в мире", - подчеркнул секретарь СНБО.
Он отметил, что Путин очень боится, чтобы насколько сильно рисковать.
"Никакого Путина там не было. Конечно, там был двойник. Он человек-испуг. Он не мог приехать таким образом, это просто невозможно", - подчеркнул Данилов.
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