  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Данилов: На оккупированную Херсонщину ездил двойник Путина
В тренде

Данилов: На оккупированную Херсонщину ездил двойник Путина

Общие новости
(1 голосов)

Секретарь СНБО уверен в этом

Данилов: На оккупированную Херсонщину ездил двойник Путина

Офис президента

Новина українською

Несмотря на российские заявления о якобы "визите" российского диктатора Владимира Путина на оккупированные территории Украины, все указывает на то, что в Херсонскую область приезжал его двойник.

Как сообщает РБК-Украина, такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Во-первых, никакой Путин там не был, это точно известная вещь", - заявил Данилов.

Читайте такжеДанилов: Кремль готовит "корейский" вариант по Украине с предложениями Медведчука

Он напомнил, что перед встречей с настоящим Путиным все должны пройти как минимум обязательный 10-14-дневный карантин.

"Мы видим все эти встречи. Если это встреча с иностранными представителями, то расстояние соблюдается, чтобы ничего не произошло с этим "террористом №1 в мире", - подчеркнул секретарь СНБО.

Он отметил, что Путин очень боится, чтобы насколько сильно рисковать.

"Никакого Путина там не было. Конечно, там был двойник. Он человек-испуг. Он не мог приехать таким образом, это просто невозможно", - подчеркнул Данилов.

По теме
yellow-arrow
Алиев: Говорил, говорю и буду говорить на русском языке
yellow-arrow
Сборная Украины по FIFA впервые в истории пробилась в плей-офф отбора ЧМ по киберфутболу
yellow-arrow
CAS оставил в силе решение о трехлетнем отстранении от футбола экс-игрока Сум Дурая за договорные матчи
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Путин война с россией Алексей Данилов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде