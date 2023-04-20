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Россияне в среду нанесли массированный удар шахедами по Украине

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Также ВСУ отразили 55 атак оккупантов

Россияне в среду нанесли массированный удар шахедами по Украине

Ілюстративне фото, Getty Images

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке четверга, 20 апреля, сообщает, что в течение предыдущих суток Россия применила против Украины 26 БпЛА типа "Шахед-136". 21 из них были уничтожены украинскими защитниками.

Кроме того, россияне нанесли 3 ракетных и 31 авиационный удар, совершили 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Также сообщается, что подразделения сил обороны Украины отразили более 55 атак противника на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Самые ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку.

В то же время авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, а подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов противника.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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