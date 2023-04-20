Ликвидировано еще почти 700 оккупантов. Генштаб о потерях россиян за 19 апреля
Уничтожено около 50 единиц техники
Генштаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 20.04.23. За среду, 19 апреля, было ликвидировано еще 670 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 184 420 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 46 единиц техники, в том числе по 10 ББМ и БПЛА.
Потери россиян в технике:
- Танков - 3667 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 7120 (+10) ед,
- артиллерийских систем - 2825 (+6) ед,
- РСЗО - 539 (+1) ед,
- средства ПВО - 285 (+0) ед,
- самолетов - 308 (+0) ед,
- вертолетов - 293 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2386 (+10),
- крылатые ракеты - 911 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5707 (+15) ед,
- специальная техника – 332 (+2).
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