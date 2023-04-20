Ликвидировано еще почти 700 оккупантов. Генштаб о потерях россиян за 19 апреля

Генштаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 20.04.23. За среду, 19 апреля, было ликвидировано еще 670 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 184 420 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 46 единиц техники, в том числе по 10 ББМ и БПЛА.

Потери россиян в технике: