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Ликвидировано еще почти 700 оккупантов. Генштаб о потерях россиян за 19 апреля

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Уничтожено около 50 единиц техники

Ликвидировано еще почти 700 оккупантов. Генштаб о потерях россиян за 19 апреля

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Генштаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 20.04.23. За среду, 19 апреля, было ликвидировано еще 670 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 184 420 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 46 единиц техники, в том числе по 10 ББМ и БПЛА.

Потери россиян в технике:

  • Танков - 3667 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 7120 (+10) ед,
  • артиллерийских систем - 2825 (+6) ед,
  • РСЗО - 539 (+1) ед,
  • средства ПВО - 285 (+0) ед,
  • самолетов - 308 (+0) ед,
  • вертолетов - 293 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2386 (+10),
  • крылатые ракеты - 911 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5707 (+15) ед,
  • специальная техника – 332 (+2).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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