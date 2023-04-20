В NASA заявили, что таинственная вспышка над Киевом не имеет отношения к их спутнику
Все еще загадка
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Загадочная вспышка, озарившая небо над столицей Украины вечером 19 апреля, вызвала много спекуляций в Сети. Официальные лица в Киеве заявили о подозрениях, что это был спутник NASA, который упал на Землю, но американское космическое агентство сообщило изданию ВВС, что сателлит все еще находится на орбите.
Украинские военно-воздушные силы предположили, что вспышка могла быть метеоритом. Что бы это ни было, они были уверены, что это не было вызвано российской воздушной атакой.
Объект, упавший возле Киева, с большой долей вероятности оказался метеоритом, пишет Alpha Centauri.
Вечером 19 апреля в Киеве была объявлена воздушная тревога, но "противовоздушная оборона не работала", сообщил в Telegram глава Киевской военной администрации Сергей Попко. Он также написал, что, по предварительной информации, это явление стало следствием падения на Землю космического спутника.
Ранее на этой неделе американское космическое агентство объявило, что 300-килограммовый спутник, который завершил свой срок эксплуатации, снова войдет в атмосферу в среду. Космический аппарат RHESSI, который использовался для наблюдения за солнечными вспышками, был запущен на низкую околоземную орбиту в 2002 году и выведен из эксплуатации в 2018 году.
Украинские социальные сети до сих пор переполнены теориями и мемами о том, чем именно могла быть вызвана вспышка. Украинцы даже подключили конспирологию о том, что ее вызвали инопланетяне.
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