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Россияне ночью атаковали Украину дронами-камикадзе – известно, сколько БПЛА врага удалось сбить

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ПВО работает на полную мощность

Россияне ночью атаковали Украину дронами-камикадзе – известно, сколько БПЛА врага удалось сбить

Командування Повітряних Сил ЗСУ

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Пока соцсети баловались мемами с летающими тарелками, интенсивная боевая работа Воздушных Сил по БпЛА "Shahed-136/131" продолжалась на юго-восточном направлении в зоне ответственности воздушного командования "Восток". Было сбито около десяти "шахедов", как сообщает Командование Воздушных сил:

"Этой ночью противник снова атаковал Украину ударными дронами-камикадзе с юго-восточного направления. Подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования "Восток" уничтожено 10 из 11 БПЛА".

Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отметил в частности, что этой ночью военные из воздушного командования "Восток" и ПВО теробороны приземлили 6 ударных БПЛА, которые враг направил именно на Днепропетровщину. Кроме атаки дронами, обстрелов региона не зафиксировано.

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В статье: война с россией Shahed-136
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Источник:
facebook.com/kpszsu

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