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Лютый нападающий. Сегодня легенда Днепра отмечает юбилей

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Был важным футболистом для команды

Лютый нападающий. Сегодня легенда Днепра отмечает юбилей

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Владимир Иванович Лютый родился 20 апреля 1962 года в Днепропетровске (сегодня – Днепр). Украинский футболист, полузащитник и нападающий. Мастер спорта СССР (1982), заслуженный мастер спорта СССР (1989).

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В составе олимпийской сборной СССР стал чемпионом, выиграв в 1988 году в Сеуле золото Олимпиады. В финальном поединке команда Лютого обыграла бразильцев (2:1). В чемпионате в составе "Днепра" Владимир Лютый провел десять сезонов, сыграв 250 матчей, в рамках которых сумел забить 51 гол. Он дважды становился чемпионом СССР и выигрывал Кубок страны.

В 1989 году уехал играть в Германию, где живет и по сегодняшний день. Выступал за "Шальке", "Дуйсбург", "Бохум" и несколько других немецких клубов.

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