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Космическое тело в слоях атмосферы, ПВО не работало. Появились новые детали о вспышке над Киевом

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Космическое тело в слоях атмосферы, ПВО не работало. Появились новые детали о вспышке над Киевом

фото из свободных источников

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Представитель Воздушных Сил Юрий Игнат утром 20 апреля, комментируя для Суспільного и в эфире телемарафона ночную вспышку в небе над Киевом 19 апреля в 21:57, сказал, что в тот момент ПВО не работало. Отвечая на вопрос, почему Воздушные Силы указали у себя на страницах в соцсетях статус "уточняется", Игнат сказал:

"Нам начали приписывать космические тарелки... Кто-то должен об этом уточнить, но не мы. Эти кадры, которые вы показываете, это видимо позже уже будет точно прокомментировано. Что это было. Было ли это какое-то небесное тело или это был какой-то обломок спутника, метеорита или что-то другое, какая-то другая аномалия. На то есть специалисты. Воздушные силы занимаются несколько иными вещами. Мы сбиваем воздушные цели, которые атакуют Украину. На Киевщине не было зафиксировано атак противника на этот раз. Событие неординарное. Тем более, мы в состоянии войны. Поэтому есть такие реакции, что люди обеспокоены. А тут еще и Patriot привезли. И уже начались домыслы".

Это не был ракетный обстрел, противовоздушная оборона не применяла имеющееся вооружение, подтвердил начальник КГВА Сергей Попко.

К слову, вспышки в небе видели также и в белорусском Гомеле. В Космическом агентстве Украины говорят, что взрыв неизвестного объекта с эпицентром в Киевской области – это "высокоэнергетическое акустическое событие":

"Событие, вероятно, связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы, информация уточняется", – сообщается на сайте Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.

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В статье: война с россией Юрий Игнат
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Источник:
suspilne.media

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