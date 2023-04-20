В подразделениях добровольцев РФ в Донецкой области наблюдается низкий уровень морально-психологического состояния

В подразделениях российского "добровольческого" формирования "Невский", которые участвуют в боевых действиях в Донецкой области, российские военнослужащие имеют низкий уровень морально-психологического состояния, отмечает Генштаб.

Основными факторами этого являются большие потери в живой силе во время ведения боевых действий, несвоевременное обеспечение оккупантов боеприпасами, неопределенность со сроками пополнения личного состава подразделений, понесших боевые потери. Увеличивается количество желающих оставить свои подразделения и выбыть из районов ведения боевых действий в российскую федерацию.

В населенном пункте Изюмовка на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым, около 400 военнослужащих срочной службы российских оккупационных войск, расквартированных на базе отдыха "Долина Скифов", планируются к перемещению на оборонительные позиции в районе населенного пункта Владимировка Автономной Республики Крым, добавили в Генштабе.