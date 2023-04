Разведка Британии заметила нюанс в визите Путина на Херсонщину. В СНБО считают, что приезжал двойник

18 апреля 2023 года Кремль опубликовал пресс-релиз о визите путина на оккупированный Россией юг Украины. Используя русское написание украинской реки Днепр, в пресс-релизе говорится о том, что диктатор посетил "Днепровскую группу войск".

Это одно из первых упоминаний о существовании Днепровской группы войск (ДГВ). Россия использует термин "группа войск" в специфическом смысле, указывая на крупное, специально организованное оперативное формирование. В начале вторжения российские войска были организованы в группы войск, каждая из которых была привязана к своему военному округу в России, например, Западная и Центральная группы войск.

Существование ДГВ свидетельствует о том, что первоначальная организация вооруженных сил РФ "эволюционировала", вероятно, из-за значительных потерь. Миссия ДГВ – защищать южный сектор оккупированной зоны, особенно юго-западный фланг, который сейчас обозначен рекой Днепр.

