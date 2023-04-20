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Разведка Британии заметила нюанс в визите Путина на Херсонщину. В СНБО считают, что приезжал двойник

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Детали поездки... диктатора?

Разведка Британии заметила нюанс в визите Путина на Херсонщину. В СНБО считают, что приезжал двойник

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

18 апреля 2023 года Кремль опубликовал пресс-релиз о визите путина на оккупированный Россией юг Украины. Используя русское написание украинской реки Днепр, в пресс-релизе говорится о том, что диктатор посетил "Днепровскую группу войск".

Это одно из первых упоминаний о существовании Днепровской группы войск (ДГВ). Россия использует термин "группа войск" в специфическом смысле, указывая на крупное, специально организованное оперативное формирование. В начале вторжения российские войска были организованы в группы войск, каждая из которых была привязана к своему военному округу в России, например, Западная и Центральная группы войск.

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Существование ДГВ свидетельствует о том, что первоначальная организация вооруженных сил РФ "эволюционировала", вероятно, из-за значительных потерь. Миссия ДГВ – защищать южный сектор оккупированной зоны, особенно юго-западный фланг, который сейчас обозначен рекой Днепр.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов убежден, что на временно оккупированные территории Херсонщины и Луганщины ездил не президент РФ, а один из его двойников. Об этом он сказал в эфире национального марафона.

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В статье: Алексей Данилов британская разведка Разведка Британии
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