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Дания и Нидерланды передадут ВСУ танки Leopard первой и второй версий – известны кол-во и сроки

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Первые – до конца 2023-го, вторые – в начале 2024-го

Дания и Нидерланды передадут ВСУ танки Leopard первой и второй версий – известны кол-во и сроки

Forsvaret, PTS

Новина українською

Вместе с Нидерландами Дания передает Украине 14 танков Leopard 2. Танки будут закуплены у немцев. Об этом объявили министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен и и.о. министра обороны Троэльс Лунд Поульсен после встречи в Комитете по вопросам внешней политики. Министр иностранных дел отметил, что Украина нуждается во всяческой поддержке со стороны Запада.

"Это большой вклад Дании в рамках проекта сотрудничества с Нидерландами, где мы передаем Украине 14 танков Leopard 2. Этот вклад является дополнительным к 100 танкам Leopard 1, которые правительство Дании уже пообещало передать Украине", – отметил Расмуссен.

"Отныне и до конца 2023 года мы хотим, чтобы не менее 80 танков Leopard 1 попали в Украину и помогли поддержать борьбу за свободу. Мы будем иметь дело с затяжным конфликтом, и поэтому важно послать четкий политический сигнал, что мы солидарны с украинским народом и его стремлением защитить собственную страну. Ожидается, что танки Leopard 2 могут быть поставлены в начале 2024 года", – добавил Поульсен.

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В статье: война с россией Leopard Leopard 2
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Источник:
dr.dk

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