Рота Гонор батальона Волки Да Винчи показала ВИДЕО ожесточенного боя за последнюю дорогу в Бахмут

В Сети появилось видео боя за последнюю дорогу в Бахмут Донецкой области. В ролике, который появился на канале роты "Гонор", которая является частью батальона "Волки Да Винчи", можно увидеть, как боец с позывным "Тихий" не только сам ведет бой, но и успевает командовать боевым подразделением.

Захватчики не оставляют попыток отрезать украинские подразделения от снабжения и окружить Бахмут. В ходе боя украинские военные уничтожили несколько штурмовиков "Вагнера", которые атаковали позиции ВСУ. На видео присутствует ненормативная лексика, его можно посмотреть на YouTube:

Дорога в Бахмут, которую контролируют ВСУ, позволяет обеспечивать гарнизон города всем необходимым.