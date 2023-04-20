Рота Гонор батальона Волки Да Винчи показала ВИДЕО ожесточенного боя за последнюю дорогу в Бахмут
Захватчики не оставляют попыток отрезать украинские подразделения от снабжения
Гонор
В Сети появилось видео боя за последнюю дорогу в Бахмут Донецкой области. В ролике, который появился на канале роты "Гонор", которая является частью батальона "Волки Да Винчи", можно увидеть, как боец с позывным "Тихий" не только сам ведет бой, но и успевает командовать боевым подразделением.
Захватчики не оставляют попыток отрезать украинские подразделения от снабжения и окружить Бахмут. В ходе боя украинские военные уничтожили несколько штурмовиков "Вагнера", которые атаковали позиции ВСУ. На видео присутствует ненормативная лексика, его можно посмотреть на YouTube:
Дорога в Бахмут, которую контролируют ВСУ, позволяет обеспечивать гарнизон города всем необходимым.
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