Перед Рамштайном Резников снова настоял на самолетах. Зеленский сделал акцент на улучшении защиты неба

Министр обороны Украины Алексей Резников сделал заявление накануне Рамштайна в своем Твиттере:

"Нашим главным приоритетом является быстрое создание многоуровневой системы противовоздушной и противоракетной обороны. Патриоты, IRIS-T, NASAMS и МиГ-29 – это последние, но не окончательные шаги на пути к этой цели. Учитывая варварскую тактику кремля, нам нужны истребители натовского образца. Мы много раз слышали "нет, это невозможно". Но я собственными глазами видел, как невозможное может стать возможным. Мы никогда не забудем, как благодаря сочувствию и помощи наших друзей мы смогли сохранить свет и тепло в наших домах прошлой зимой".

Our top priority is to quickly build a multi-level air defense/anti-missile defense system.

Patriots, IRIS-T, NASAMS, and MiG-29 are the most recent, but not the final, steps towards this goal. Given the kremlin's barbaric tactics, we need NATO-style fighter jets.

We've heard… — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 20, 2023

Украина уже имеет серьезные системы защиты неба. Но вскоре страна получит еще более сильные. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения.