Перед Рамштайном Резников снова настоял на самолетах. Зеленский сделал акцент на улучшении защиты неба
Неслучайные заявления
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Министр обороны Украины Алексей Резников сделал заявление накануне Рамштайна в своем Твиттере:
"Нашим главным приоритетом является быстрое создание многоуровневой системы противовоздушной и противоракетной обороны. Патриоты, IRIS-T, NASAMS и МиГ-29 – это последние, но не окончательные шаги на пути к этой цели. Учитывая варварскую тактику кремля, нам нужны истребители натовского образца. Мы много раз слышали "нет, это невозможно". Но я собственными глазами видел, как невозможное может стать возможным. Мы никогда не забудем, как благодаря сочувствию и помощи наших друзей мы смогли сохранить свет и тепло в наших домах прошлой зимой".
Our top priority is to quickly build a multi-level air defense/anti-missile defense system.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 20, 2023
Patriots, IRIS-T, NASAMS, and MiG-29 are the most recent, but not the final, steps towards this goal. Given the kremlin's barbaric tactics, we need NATO-style fighter jets.
We've heard…
Украина уже имеет серьезные системы защиты неба. Но вскоре страна получит еще более сильные. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения.
"На уровне государства делается все, чтобы наращивать возможность защищать и защищаться от российских ударов. Системы ПВО и другое оружие для защиты неба уже сейчас у нас в Украине очень серьезные. Но должны быть и, уверен, будут мощнее".
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