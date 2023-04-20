ГУР: Наиболее боеспособная часть ВС РФ уничтожена Путиным в Украине

Наиболее боеспособная часть российской армии уничтожена, и это сделал именно диктатор путин, когда отправил их воевать против Украины. Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил в эфире телемарафона. Он отметил, что сейчас войска рф могут планировать и попытаться реализовывать тактические операции. В целом россияне переходят к стратегической обороне.

"Распиаренное большое зимнее наступление, которое долго анонсировалось, мы уже видим, что давно позади, поскольку очередные задачи врага провалены. У оккупантов нет сегодня сил повторять те попытки, которые мы видели после 24 февраля прошлого года. Но это не значит, что враг разбит или не несет опасности для Украины. Есть большое количество живой силы, мобилизационный потенциал, значительное количество техники, пусть даже часто устаревшей. Но наиболее боеспособная часть российской армии уничтожена в Украине. Уничтожил ее собственно путин, послав в мясорубку".

Также Андрей Юсов предположил, почему россияне изменили тактику ракетных ударов: им нужны ракеты для противодействия украинскому контрнаступлению. Россия использовала "критическую часть" своего ракетного потенциала, однако удары по украинской гражданской инфраструктуре так и не достигли желаемого результата. Теперь оккупантам приходится менять тактику и накапливать ресурсы.

"Задачи будут другие – это в основном не объекты энергетической инфраструктуры, а, например, все, что касается логистики, подготовки военных целей в контексте попыток сорвать украинские наступательные действия".

По его словам, российская пропаганда на внутреннего потребителя остается достаточно эффективной, а Соловьев и Скабеева смогут заявить о "победе для Ванюши еще позавчера". Он отметил, что когда главарь террористической Группы Вагнера Евгений Пригожин говорит о необходимости завершения войны, он выступает от имени своих партнеров и патронов в Кремле.