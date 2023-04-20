Космическое агентство объяснило природу таинственной вспышки над Киевом во время воздушной тревоги

Наиболее вероятной причиной вспышки над Киевом вечером 19 апреля, по мнению специалистов Государственного космического агентства, является падение метеорита из потока Лирид. Об этом сказано на сайте агентства.

"Каждый год в апреле Земля проходит через шлейф кометы Тэтчер, которая оставляет метеорный поток Лириды. Лириды – это очень быстрые и яркие метеоры, которые вызывает шлейф кометы Тэтчер. Лириды не оставляют длинных горящих следов, когда проносятся через атмосферу Земли, их признак – яркие вспышки, или так называемые "огненные шары".

В шлейф кометы Тэтчера, которая оставляет метеоритный поток Лириды, Земля попала 15 апреля 2023 года. Выйдет из него наша планета 29 апреля. Пик звездопада приходится на 21 апреля. Похожий случай произошел в феврале этого года. Ночью над северной Францией упал метеор, который сгорел в атмосфере. Метровое небесное тело во время взрыва осветило небо над страной, что зафиксировали камеры наблюдения и очевидцы.

Напомним, около 22:00 часов 19 апреля в небе над Киевом наблюдалось яркое свечение воздушного объекта. После этого в столице и области объявили воздушную тревогу. В КГВА сначала заявили, что, предварительно, это явление стало результатом падения на Землю космического спутника NASA. В NASA это опровергли.