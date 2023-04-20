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Суркис: Я очень уважал Шкапенко, это был человек, который вел за собой команду

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В Киеве попрощались с Павлом Шкапенко

Суркис: Я очень уважал Шкапенко, это был человек, который вел за собой команду

Фото: ФК Динамо Київ

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В четверг, 19 апреля, на территории стадиона "Динамо" им. В. Лобановского провели в последний путь легендарного форварде киевлян Павла Шкапенко, который ушел из жизни 17 апреля в возрасте 50 лет.

Президент киевского клуба Игорь Суркис поделился воспоминаниями об известном футболисте.

- Павел Шкапенко был одним из футболистов, которые очень влияли на игру команды. Мы все помним, как он забивал "Барселоне". Я прекрасно понимаю Виктора Леоненко, который говорил, что Шкапенко отдавался команде "Динамо" сполна. Поэтому весть о его смерти, которую мы получили несколько дней назад, действительно трагична.

Я очень уважал Пашу, это был человек, который вел за собой команду. Возможно, он был не таким заметным на поле, но с первой и до последней минуты и под руководством Сабо, и после прихода Валерия Васильевича Лобановского делал все возможное, чтобы команда побеждала.

- Вы говорили, что он очень хорошо играл головой. Это была его сильная сторона...

- Он не только играл головой. У него была голова на плечах. Он в целом очень хорошо играл. Это был человек, у которого футбол был на первом месте.

- Если говорить о человеческих качествах, чем Павел вам запомнился?

- Добрый, и в коллективе у него были очень приятные отношения со всеми. Поэтому Паша - это человек, которого мы будем помнить. Это человек, который сделал большой вклад в команду киевского "Динамо".

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В статье: Игорь Суркис Павел Шкапенко Динамо (Киев)
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Источник:
fcdynamo.com

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