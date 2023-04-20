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Морпехи 35-й ОБрМП уничтожили вражеский танк с "мангалом". ВИДЕО

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Вышла хорошая прожарка на мангале

Морпехи 35-й ОБрМП уничтожили вражеский танк с "мангалом". ВИДЕО

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Украинские морпехи из 35 ОБрМП имени контр-адмирала Михаила Остроградского с помощью миномета калибром 120 миллиметров уничтожили российский танк.

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Видеозапись успешной атаки украинские воины опубликовали в соцсетях. На записи видно, что вражеская бронемашина была оборудована для дополнительной защиты так называемым "мангалом".

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В статье: война с россией
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