Морпехи 35-й ОБрМП уничтожили вражеский танк с "мангалом". ВИДЕО

Украинские морпехи из 35 ОБрМП имени контр-адмирала Михаила Остроградского с помощью миномета калибром 120 миллиметров уничтожили российский танк.

Видеозапись успешной атаки украинские воины опубликовали в соцсетях. На записи видно, что вражеская бронемашина была оборудована для дополнительной защиты так называемым "мангалом".