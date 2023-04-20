Морпехи 35-й ОБрМП уничтожили вражеский танк с "мангалом". ВИДЕО
Вышла хорошая прожарка на мангале
Генштаб ЗСУ
Украинские морпехи из 35 ОБрМП имени контр-адмирала Михаила Остроградского с помощью миномета калибром 120 миллиметров уничтожили российский танк.
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Видеозапись успешной атаки украинские воины опубликовали в соцсетях. На записи видно, что вражеская бронемашина была оборудована для дополнительной защиты так называемым "мангалом".
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