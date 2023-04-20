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ПВО Украины нуждается в пополнении ракет: за осень-зиму уничтожено 1,5 тысячи воздушных целей РФ

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Такую информацию дает спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат

ПВО Украины нуждается в пополнении ракет: за осень-зиму уничтожено 1,5 тысячи воздушных целей РФ

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Украина нуждается в увеличении поставок как зенитно-ракетных комплексов, так и ракет к ним, поскольку осенью и зимой ПВО потратила большое количество этих ракет для отражения массированных атак РФ.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

"Мы ожидаем от наших партнеров увеличения поставок не только самих комплексов, но и ракет. Потому что расходы ракет довольно серьезные. Осенью и зимой враг атаковал нашу инфраструктуру. Если брать дроны-камикадзе и ракеты, то по 750 только уничтожено нашей ПВО (всего Россия выпустила 850 крылатых ракет за тот период -ред.). Это полторы тысячи воздушных целей (противника). За всю же войну - еще 600 единиц пилотируемой техники (самолеты, вертолеты) и как минимум полторы тысячи БПЛА уничтожено нашими Силами обороны.

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Так что имеем мощное применение ракет и оно соответственно требует мощного наполнения. Будем надеяться, что очередной "Рамштайн" даст нам хорошие результаты и принесет хорошие новости", - сказал Игнат.

Напомним, что ранее Financial Times писала, что по ее данным, Киев на встрече в формате "Рамштайн" 21 апреля будет просить союзников пополнить уменьшающиеся запасы боеприпасов для систем ПВО.

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В статье: война с россией Юрий Игнат
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