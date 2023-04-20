Екатерина Усик: Горжусь нашим президентом. Он не бегает по бункерам как крыса
А поддерживает наших ребят в каждом уголке
фото из соцсетей
Екатерина Усик, жена чемпиона WBA, WBO, IBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО), в своем Инстаграм высказала слова восхищения президенту Украины Владимиру Зеленскому.
"Слава Украине! Горжусь нашим президентом, это факт. Который поддерживает наших ребят в каждом уголке, а не бегает по бункерам как крыса. Победа за нами", - написала Екатерина.
Также девушка сделала репост поста официального аккаунта команды Зеленского, в котором написано про поездку президента Украины в Полтавскую область. Зеленский посетил медицинский центр, где проходит лечение украинских бойцов.
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