Екатерина Усик: Горжусь нашим президентом. Он не бегает по бункерам как крыса

Екатерина Усик, жена чемпиона WBA, WBO, IBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО), в своем Инстаграм высказала слова восхищения президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Слава Украине! Горжусь нашим президентом, это факт. Который поддерживает наших ребят в каждом уголке, а не бегает по бункерам как крыса. Победа за нами", - написала Екатерина.

Также девушка сделала репост поста официального аккаунта команды Зеленского, в котором написано про поездку президента Украины в Полтавскую область. Зеленский посетил медицинский центр, где проходит лечение украинских бойцов.