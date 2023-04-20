SpaceX взорвала ракету-носитель корабля Starship после повторного неудачного запуска. ВИДЕО
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Фото Max Evans
Состоялся повторный неудачный запуск ракеты-носителя Super Heavy с кораблем Starship
В прошлый раз старт отменили из-за неисправности одного из клапанов.
В этот раз после достижения высоты в 38 км Starship вошёл в неконтролируемое вращение и ,
После успешного старта Starship ракета поднялась в воздух, однако перед моментом разъединения первой ступени с космическим кораблем система начала терять ориентацию и перешла в неконтролируемое вращение.
Вскоре после этого SpaceX активировала систему уничтожения ракеты взорвав ее в небе над океаном. Стоит отметить, что это был тестовый полет, который призван выявить ошибки и слабые стороны системы, поэтому инженеры в дальнейшем будут изучать полученные телеметрические данные для совершенствования следующих систем.
SpaceX сообщает в твиттере, что работа над Starship продолжится, будут изучены проблемы, возникшие при отделении первой ступени.
Starship — самая мощная ракета в мире, ее Илон Маск планирует использовать в будущем для полетов на Луну и Марс. Полет должен был продлиться около 1,5 часов. За это время корабль должен был достичь скорости 28 160 км/ч, подняться на высоту 234 км, облететь часть нашей планеты и приземлиться рядом с Гавайскими островами.
WATCH: SpaceX Starship explodes during test flight pic.twitter.com/H0teyLh4Og— BNO News Live (@BNODesk) April 20, 2023
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