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Нет денег на ремонт. На России думают о списании своего флагмана Северного флота

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Нет денег на ремонт. На России думают о списании своего флагмана Северного флота

фото из свободных источников

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Тяжелый атомный ракетный крейсер и флагман Северного флота России "Петр Великий" может быть выведен из состава ВМФ из-за "высоких затрат на модернизацию".

Об этом сообщает российское издание ТАСС со ссылкой на источник в военно-морской сфере.

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По словам собеседника агентства, данный вопрос сейчас прорабатывают. Списание корабля источник связал с опытом ремонта и модернизации тяжелого атомного крейсера "Адмирал Нахимов", который показал, "что это очень затратно".

ТАСС сообщает, что часть экипажа "Петра Великого" уже перешла на борт проходящего модернизацию "Адмирала Нахимова".

В то же время источник "РИА Новости" опроверг информацию о выводе флагмана из состава ВМФ.

Отметим, что "Петр Великий" является единственным действующим боевым надводным атомоходом в ВМФ РФ. Он предназначен для поражения крупных надводных целей, обеспечения противовоздушной и противолодочной обороны.

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В статье: война с россией
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