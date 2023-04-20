Нет денег на ремонт. На России думают о списании своего флагмана Северного флота
Денег нет, но вы держитесь
фото из свободных источников
Тяжелый атомный ракетный крейсер и флагман Северного флота России "Петр Великий" может быть выведен из состава ВМФ из-за "высоких затрат на модернизацию".
Об этом сообщает российское издание ТАСС со ссылкой на источник в военно-морской сфере.
По словам собеседника агентства, данный вопрос сейчас прорабатывают. Списание корабля источник связал с опытом ремонта и модернизации тяжелого атомного крейсера "Адмирал Нахимов", который показал, "что это очень затратно".
ТАСС сообщает, что часть экипажа "Петра Великого" уже перешла на борт проходящего модернизацию "Адмирала Нахимова".
В то же время источник "РИА Новости" опроверг информацию о выводе флагмана из состава ВМФ.
Отметим, что "Петр Великий" является единственным действующим боевым надводным атомоходом в ВМФ РФ. Он предназначен для поражения крупных надводных целей, обеспечения противовоздушной и противолодочной обороны.
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