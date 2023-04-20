Президент ФИФА Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью Павла Шкапенко

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи с недавней смертью известного украинского футболиста Павла Шкапенко. Свои соболезнования Инфантино выразил в письме на имя президента УАФ Андрея Павелко .

"Уважаемый президент! Я хотел бы выразить свои самые искренние и сердечные соболезнования по поводу смерти бывшего футболиста Павла Шкапенко. Кажется, что слов недостаточно, чтобы выразить печаль, которую мы испытываем из-за этой потери.

От имени членов международного футбольного сообщества я хочу выразить наше искреннее соболезнование Украинской ассоциации футбола, а главное – семье, друзьям, близким Павла.

Надеемся, что воспоминания и наши слова поддержки помогут принести мир и утешение в этот трудный момент", – говорится в письме.