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На войне с Россией погиб многократный чемпион Украины по гребле Александр Дикий

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Очередная потеря украинского спортивного сообщества

На войне с Россией погиб многократный чемпион Украины по гребле Александр Дикий

фото из свободных источников

Новина українською

Очередное печальное известие постигло украинское спортивное сообщество. На войне с российскими захватчиками погиб украинский гребец Александр Дикий.

Об этом сообщила Федерация академической гребли Украины в Facebook.

41-летний Дикий погиб на Донбассе 16 апреля.

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Дикий – многократный чемпион Украины. Он занял четвертое место в составе сборной Украины на чемпионате мира среди юниоров до 19 лет.

Александр тренировался в Киеве на гребной базе Водник.

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В статье: война с россией
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