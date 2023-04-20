На войне с Россией погиб многократный чемпион Украины по гребле Александр Дикий
Очередная потеря украинского спортивного сообщества
фото из свободных источников
Очередное печальное известие постигло украинское спортивное сообщество. На войне с российскими захватчиками погиб украинский гребец Александр Дикий.
Об этом сообщила Федерация академической гребли Украины в Facebook.
41-летний Дикий погиб на Донбассе 16 апреля.
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Дикий – многократный чемпион Украины. Он занял четвертое место в составе сборной Украины на чемпионате мира среди юниоров до 19 лет.
Александр тренировался в Киеве на гребной базе Водник.
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