Сийярто выступил на партийном мероприятии на фоне карты "Великой Венгрии". ФОТО
Венгрия продолжает играться с огнем
фото из соцсетей
На мероприятии "Мир и безопасность", организованном правящей партией Венгрии "Фидес", министр иностранных дел Петер Сийярто выступил на фоне карты Венгрии, включающей территории соседних стран.
Об этом сообщает Европейская правда.
Многочисленные пользователи Twitter обратили внимание, что на основном баннере мероприятия изображена Венгрия в ее нынешних границах и так называемая "Великая Венгрия" – в границах до Трианонского мирного договора. Сейчас часть этих земель входит в состав современных Австрии, Словакии, Румынии, Хорватии, Сербии и Украины.
Напомним, это уже не первый случай, когда члены партии Орбана используют карту "Великой Венгрии". В частности, сам Орбран в ноябре появился на футбольный матч Венгрии и Греции в Будапеште
Hungary (a Member State) is undermining Romania's sovereignty (another Member State) ????— MEP Vlad Gheorghe (@VladDanGheorghe) April 20, 2023
In the pic attached you can see the flag of Great Hungary, which includes a region belonging to ????????!!
This is disgusting & outrageous! @PM_ViktorOrban #Hungary #Romania #EU #sovereignty pic.twitter.com/4gLZZN1wFg
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