Вблизи временно оккупированной Кирилловки российский вертолет упал в Азовское море, - истчоники

Вблизи временно оккупированного курортного поселка Кирилловка (Запорожская область) российский вертолет упал в Азовское море. Тело пилота вынесло на берег.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

Также местные ТГ-каналы писали о том, что два российских вертолета совершали маневры над морем недалеко от береговой полосы, однако один из них потерпел крушение из-за плотного тумана

Пилот погиб, его тело вынесло на берег.

"Пляжи здесь так привлекательны, что не устоял даже рашистский вертолет - и с разгона так приземлился, что и частей не соберешь", - написал Федоров.