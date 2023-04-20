Вблизи временно оккупированной Кирилловки российский вертолет упал в Азовское море, - истчоники
Пилот добрался до берега уже мертвым
фото из свободных источников
Вблизи временно оккупированного курортного поселка Кирилловка (Запорожская область) российский вертолет упал в Азовское море. Тело пилота вынесло на берег.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров.
Также местные ТГ-каналы писали о том, что два российских вертолета совершали маневры над морем недалеко от береговой полосы, однако один из них потерпел крушение из-за плотного тумана
Пилот погиб, его тело вынесло на берег.
"Пляжи здесь так привлекательны, что не устоял даже рашистский вертолет - и с разгона так приземлился, что и частей не соберешь", - написал Федоров.
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