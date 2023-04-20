Сильный хлопок в российском Белгороде. Авто закинуло на крышу магазина. ФОТО, ВИДЕО

В российском городе Белгород произошел взрыв, на одной из улиц города образовалась большая воронка.

Об этом сообщают местные ТГ-каналы.

Как отмечают местные жители, "хлопок" был громкий.

На месте взрыва (улица Ватутина) образовалась большая воронка. Взрыв был такой силы, что ударной волной на крышу магазина "Пятерочка" выкинуло автомобиль.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что в Белгороде произошел взрыв. По предварительной информации, пострадавших нет.

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Прямая речь Гладкова: "На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров. Есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи".

Местные власти пока что не придумали причину взрыва.