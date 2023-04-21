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Минобороны РФ взяло на себя ответственность за авиаудар по Белгороду - ВИДЕО

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Скоро дойдут и до Воронежа

Минобороны РФ взяло на себя ответственность за авиаудар по Белгороду - ВИДЕО

фото из свободных источников

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Министерство обороны России заявило, что ВКС РФ разбомбили столицу Белгородской народной республики.

Напомним, что вечером 20 апреля в российском Белгороде раздался громкий взрыв, организовалась огромная воронка. Данных о жертвах пока что не поступало.

В Минобороны РФ прокомментировали бавовну следующим образом:

"Вечером 20 апреля при выполнении полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса.

В результате есть повреждения жилых строений, жертв нет. Проводится расследование", - говорится в заявлении, котороо приводит РИА Новости.

Тем временем, в сеть начали поступать первые видео момента взрыва с камер наблюдений.

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В статье: война с россией
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