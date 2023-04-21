Минобороны РФ взяло на себя ответственность за авиаудар по Белгороду - ВИДЕО
Скоро дойдут и до Воронежа
фото из свободных источников
Министерство обороны России заявило, что ВКС РФ разбомбили столицу Белгородской народной республики.
Напомним, что вечером 20 апреля в российском Белгороде
В Минобороны РФ прокомментировали бавовну следующим образом:
"Вечером 20 апреля при выполнении полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса.
В результате есть повреждения жилых строений, жертв нет. Проводится расследование", - говорится в заявлении, котороо приводит РИА Новости.
Тем временем, в сеть начали поступать первые видео момента взрыва с камер наблюдений.
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