Минобороны РФ взяло на себя ответственность за авиаудар по Белгороду - ВИДЕО

Министерство обороны России заявило, что ВКС РФ разбомбили столицу Белгородской народной республики.

Напомним, что вечером 20 апреля в российском Белгороде раздался громкий взрыв , организовалась огромная воронка. Данных о жертвах пока что не поступало.

В Минобороны РФ прокомментировали бавовну следующим образом:

"Вечером 20 апреля при выполнении полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. В результате есть повреждения жилых строений, жертв нет. Проводится расследование", - говорится в заявлении, котороо приводит РИА Новости.

Тем временем, в сеть начали поступать первые видео момента взрыва с камер наблюдений.