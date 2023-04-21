Манчестер Юнайтед вылетел из Лиги Европы, Ювентусу вернули 15 очков. Главные новости за 20 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 20 апреля

“Манчестер Юнайтед” не смог удержать победу над “Севильей” в первом четвертьфинале из-за двух автоголов. Комедия ошибок продолжилась в ответной игре. Магуайр и Де Хеа запаниковали уже на восьмой минуте и подарили Эн--Несири мяч, второй гол “Юнайтед” пропустил после углового, а затем Эн-Несири воспользовался уже грубой ошибкой Де Хеа, который потерял свои ворота. 3:0 – громкая победа “Севильи” над одним из фаворитов Лиги Европы.

Помимо “Севильи”, в полуфинал Лиги Европы также вышли “Ювентус”, “Рома” и “Байер” Леверкузен. Туринцы смогли сыграть вничью с португальским “Спортингом” на выезде (2:1 по сумме двух матчей), “Рома” в овертайме преодолела “Фейеноорд” (4:1), а “Байер” разгромил в Бельгии местный “Юнион” (4:1). В полуфиналах “Севилья” сыграет с “Ювентусом”, а “Рома” с “Байером”.

Также состоялись и ответные матчи четвертьфиналов Лиги конференций. Фавориты турнира “Фиорентина” и “Вест Хэм” прошли дальше, а “Ницца” неожиданно вылетела, проиграв “Базелю”. Полуфинальные пары выглядят следующим образом: “Фиорентина” – “Базель”, “Вест Хэм” – “АЗ”.

Гарантийная коллегия CONI одобрила апелляцию "Ювентуса" на снятие 15-ти очков по делу о фиктивном приросте капитала. Однако повторное рассмотрение дела проведет еще Итальянская федерация футбола. "Ювентус" также оспаривал отстранение от футбола Фабио Паратичи, Андреа Аньелли и Федерико Керубини, но эта апелляция не была принята. После возвращения 15-ти очков "Ювентус" занимает третье место в Серии А с 59-ю баллами после 30 туров.

Первый "домашний" матч отбора Евро-2024 Украина - Мальта состоится в словацкой Трнаве. Об этом сообщила пресс-служба УАФ. Поединок, запланированный на 19 июня, украинская сборная проведет на стадионе Антона Малатинского. Трибуны арены способны вместить не более 19 тыс. зрителей.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу не дожидаясь окончания сезона намерен сделать операцию. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык. "Луческу на пороге сложной операции, потом непростая реабилитация. Насколько я понял, не будут ждать окончания сезона, а в ближайшее время тренер "Динамо" будет прооперирован. Но сейчас для Луческу очень важен матч с "Шахтером", – сказал Цыганик.

"Шахтер" продолжает подготовку к матчу 22-го тура с "Динамо". Вчера “горняки” провели дневную сессию и в ней принимали участие Марьян Швед и Тарас Степаненко, которые вернулись в общую группу несколько дней назад.

КДК УАФ вынес дисциплинарные наказания по итогам двух матчей 21-го тура УПЛ. "Кривбасс" за поведение официальных лиц по итогам матча с "Минаем" (0:1) был оштрафован на 75 000 гривен. "Металлист 1925" оштрафован КДК на 50 тысяч гривен по этой же причине.