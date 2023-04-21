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Манчестер Юнайтед вылетел из Лиги Европы, Ювентусу вернули 15 очков. Главные новости за 20 апреля

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А также место проведения матча Украины с Мальтой и возвращение Шведа

Манчестер Юнайтед вылетел из Лиги Европы, Ювентусу вернули 15 очков. Главные новости за 20 апреля

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 20 апреля

Севилья разгромила Манчестер Юнайтед

“Манчестер Юнайтед” не смог удержать победу над “Севильей” в первом четвертьфинале из-за двух автоголов. Комедия ошибок продолжилась в ответной игре. Магуайр и Де Хеа запаниковали уже на восьмой минуте и подарили Эн--Несири мяч, второй гол “Юнайтед” пропустил после углового, а затем Эн-Несири воспользовался уже грубой ошибкой Де Хеа, который потерял свои ворота. 3:0 – громкая победа “Севильи” над одним из фаворитов Лиги Европы.

Победы Ювентуса, Ромы и Байера

Помимо “Севильи”, в полуфинал Лиги Европы также вышли “Ювентус”, “Рома” и “Байер” Леверкузен. Туринцы смогли сыграть вничью с португальским “Спортингом” на выезде (2:1 по сумме двух матчей), “Рома” в овертайме преодолела “Фейеноорд” (4:1), а “Байер” разгромил в Бельгии местный “Юнион” (4:1). В полуфиналах “Севилья” сыграет с “Ювентусом”, а “Рома” с “Байером”.

Определились полуфиналисты Лиги конференций

Также состоялись и ответные матчи четвертьфиналов Лиги конференций. Фавориты турнира “Фиорентина” и “Вест Хэм” прошли дальше, а “Ницца” неожиданно вылетела, проиграв “Базелю”. Полуфинальные пары выглядят следующим образом: “Фиорентина” – “Базель”, “Вест Хэм” – “АЗ”.

Ювентусу временно вернули 15 очков в Серии А

Гарантийная коллегия CONI одобрила апелляцию "Ювентуса" на снятие 15-ти очков по делу о фиктивном приросте капитала. Однако повторное рассмотрение дела проведет еще Итальянская федерация футбола. "Ювентус" также оспаривал отстранение от футбола Фабио Паратичи, Андреа Аньелли и Федерико Керубини, но эта апелляция не была принята. После возвращения 15-ти очков "Ювентус" занимает третье место в Серии А с 59-ю баллами после 30 туров.

УАФ объявила, где состоится матч Украина – Мальта

Первый "домашний" матч отбора Евро-2024 Украина - Мальта состоится в словацкой Трнаве. Об этом сообщила пресс-служба УАФ. Поединок, запланированный на 19 июня, украинская сборная проведет на стадионе Антона Малатинского. Трибуны арены способны вместить не более 19 тыс. зрителей.

Луческу ляжет на операцию не дожидаясь окончания сезона

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу не дожидаясь окончания сезона намерен сделать операцию. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык. "Луческу на пороге сложной операции, потом непростая реабилитация. Насколько я понял, не будут ждать окончания сезона, а в ближайшее время тренер "Динамо" будет прооперирован. Но сейчас для Луческу очень важен матч с "Шахтером", – сказал Цыганик.

Швед и Степаненко готовы сыграть с Динамо

"Шахтер" продолжает подготовку к матчу 22-го тура с "Динамо". Вчера “горняки” провели дневную сессию и в ней принимали участие Марьян Швед и Тарас Степаненко, которые вернулись в общую группу несколько дней назад.

КДК оштрафовал Кривбасс и Металлист 1925 за поведение тренеров

КДК УАФ вынес дисциплинарные наказания по итогам двух матчей 21-го тура УПЛ. "Кривбасс" за поведение официальных лиц по итогам матча с "Минаем" (0:1) был оштрафован на 75 000 гривен. "Металлист 1925" оштрафован КДК на 50 тысяч гривен по этой же причине.

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