Третью ночь подряд россияне атакуют Украину шахедами. Под ударом - Киевская и Полтавская области
Большинство дронов уничтожено
фото - з відкритих джерел
В ночь на пятницу, 21 апреля, Россия снова применила дроны-камикадзе иранского производства, атакуя Украину.
В этот раз воздушная тревога была объявлена по всей Украине. Затем начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что дроны были запущены с северной стороны в направлении столицы.
«На подлете к столице было обнаружено и сбито около 8 вражеских целей. Предварительно без жертв и разрушений. Информация уточняется», – говорится в сообщении КМВА.
В то же время глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что враг ударил БпЛА по Полтавскому району. Есть разрушение гражданской инфраструктуры. Спасатели работают над ликвидацией пожара. Предварительно пострадавших нет.
По данным Генштаба ВСУ, в эту ночь враг применил около 10 БпЛА типа "Шахед-136", указав при этом, что информация еще уточняется.
Отметим, что в ночь на 20 апреля россияне запускали дроны в направлении Днепропетровской области. В ночь на 19 апреля под удар попала Одесская область.
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