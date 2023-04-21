ВСУ отразили за четверг более 60 атак россиян. Самые ожесточенные бои - за Бахмут
Поражены 5 пунктов управления россиян
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке пятницы, 21 апреля, сообщает, что за прошедшие сутки на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях отбито более 60 атак россиян. Самые ожесточенные бои ведутся за город Бахмут.
На Запорожском и Херсонском направлениях россияне обороняются. На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском обстановка по-прежнему без изменений. При этом враг ведет артиллерийский огонь по районам населенных пунктов по всей линии столкновения.
В течение четверга РФ нанесла 23 авиационных удара. Также российские агрессоры совершили 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
В свою очередь авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 6 ударов по районам оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили 5 пунктов управления противника.
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