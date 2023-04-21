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Перевалили за 185 тысяч ликвидированных оккупантов. Генштаб обновил цифры потерь россиян

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Прошлись по БПЛА

Перевалили за 185 тысяч ликвидированных оккупантов. Генштаб обновил цифры потерь россиян

Дніпропетровська ОДА

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Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 185050 (+630) человек ликвидировано,
  • танков – 3668 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин – 7126 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 2827 (+2) ед,
  • РСЗО – 539 (+0) ед,
  • средства ПВО – 285 (+0) ед,
  • самолетов – 308 (+0) ед,
  • вертолетов – 293 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2394 (+8),
  • крылатые ракеты – 911 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5713 (+6) ед,
  • специальная техника – 334 (+2).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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