Перевалили за 185 тысяч ликвидированных оккупантов. Генштаб обновил цифры потерь россиян
Прошлись по БПЛА
Дніпропетровська ОДА
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 185050 (+630) человек ликвидировано,
- танков – 3668 (+1) ед,
- боевых бронированных машин – 7126 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 2827 (+2) ед,
- РСЗО – 539 (+0) ед,
- средства ПВО – 285 (+0) ед,
- самолетов – 308 (+0) ед,
- вертолетов – 293 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2394 (+8),
- крылатые ракеты – 911 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5713 (+6) ед,
- специальная техника – 334 (+2).
Данные уточняются.
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