Зеленский: Украина сделала все для того, чтобы наша заявка в НАТО была удовлетворена
Обращение в рамках 421-го дня войны
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Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом 20 апреля сказал, что Украина не ищет альтернативы вступлению в НАТО и надеется получить от Альянса на июльском саммите в Вильнюсе гарантии безопасности на период подготовки к членству. Он подчеркнул, что Украина все сделала для того, чтобы ее заявка была удовлетворена.
"Ни большинство украинцев, ни большинство европейцев, ни большинство жителей всего пространства НАТО не поймут лидеров Альянса, если на этом саммите в Вильнюсе не прозвучит заслуженное политическое приглашение для Украины в Альянс. Сложно даже сказать, чей вклад больше в европейскую и евроатлантическую безопасность, чем наших воинов... Украинцев и украинок, которые своей жизнью защищают свободу".
Владимир Зеленский добавил в своем обращении, что активные боевые действия на фронте неизбежны. Главной задачей остается защита Украины и всего международного порядка.
"Готовимся к встрече в формате Рамштайн. И позиция господина Столтенберга является важной. Готовимся к нашим активным боевым действиям, они неизбежны".
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