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СМИ: Израиль разработал для Украины систему предупреждения о ракетных ударах и атаках с воздуха

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Детали о том, как она устроена и когда будет работать

СМИ: Израиль разработал для Украины систему предупреждения о ракетных ударах и атаках с воздуха

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Израиль планирует испытать в Киеве систему предупреждения о ракетном ударе уже в мае.

В прошлом году Иерусалим пообещал передать Киеву систему оповещения о ракетном обстреле. Израильское издание Walla сообщает, что представители двух стран встречались в Польше, чтобы обсудить необходимые коррективы данной системы.

Через несколько недель в столице Украины ожидается первое испытание, как отмечает Walla со ссылкой на собственный источник. Если испытания системы гражданского оповещения пройдет успешно, то полноценный старт работы будут осуществлять уже летом.

Система будет подключаться к украинской радиолокационной сети, что позволит быстрее и точнее отправлять сигналы оповещений на мобильные телефоны и включать звуковые сигналы только там, где есть опасность ракетного удара.

Таким образом граждане Украины в районах ракетного обстрела будут иметь больше времени, чтобы добраться до защищенной зоны. Если эксперимент увенчается успехом, то система заработает еще в нескольких городах Украины.

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В статье: война с россией Воздушная тревога сирена
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Источник:
news.walla.co.il

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