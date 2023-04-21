Мощный взрыв на перекрестке. Появилось видео момента падения российской бомбы в Белгороде

В Сети появилось видео мощного взрыва в Белгороде, который произошел вечером 20 апреля. На улицу российского города упал авиационный снаряд с истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ.

На ролике видно, как снаряд сначала входит в землю, а примерно через 20 секунд взрывается. От взрыва легковая машина взлетает в воздух и приземляется на крышу супермаркета.

В результате взрыва повреждены 4 квартиры и несколько автомобилей, пострадали три человека. В министерстве обороны РФ заявили, что причиной взрыва действительно стало падение авиационного боеприпаса во время полета Су-34.