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В Воздушных силах показали ЗРК Patriot, который встал на защиту Украины

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Теперь нужны истребители – ждем хороших новостей с Рамштайна

В Воздушных силах показали ЗРК Patriot, который встал на защиту Украины

Микола Олещук

Новина українською

Зенитно-ракетный комплекс Patriot, который недавно был передан Украине, уже несет боевое дежурство в нашей системе ПВО. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Николай Олещук.

"Проверил боевые позиции ЗРК "Patriot" на одном из направлений. Поблагодарил наших зенитчиков, которые завершили обучение значительно раньше запланированных сроков. Спасибо партнерам и всем, кто способствовал. На фото позади меня пусковая установка ЗРК "Patriot", которая уже несет боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины".

"Хотя в небольшом количестве, но по факту уже имеем на вооружении современные западные зенитные ракетные системы: NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard и другие. Чтобы паззл перспективной украинской ПВО окончательно сложился, Воздушным Силам нужен F-16! Держим небо и ждем хороших новостей с Рамштайна!"

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В статье: ПВО ППО Patriot
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Источник:
t.me/MykolaOleshchuk

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