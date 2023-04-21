Associated Press: США начнут обучение украинских военных на танках Abrams – известны сроки

США начнут обучать украинские войска использованию и обслуживанию танков "Абрамс" в течение ближайших недель, как сообщает издание Associated Press. Американцы продолжают ускорять свои усилия, чтобы как можно скорее доставить танки на поле боя, заявили в пятницу американские официальные лица, пишет источник.

Решение было принято именно в то время, когда лидеры оборонных ведомств со всей Европы и мира встречаются на авиабазе Рамштайн в Германии, чтобы скоординировать поставки оружия и другого оборудования в Украину. Официальное объявление ожидается позже в пятницу, 21 апреля.

По словам официальных лиц, 31 танк прибудет на полигон Графенвер в Германии в конце мая, и войска начнут учения через несколько недель. По словам чиновников, тренировки продлятся около 10 недель. Тренировочные танки не будут теми, которые будут предоставлены Украине для борьбы с россиянами. Вместо этого 31 боевой танк M1A1 будет отремонтирован в США, и уже потом они отправятся на фронт, когда будут готовы. Таким образом, около 250 украинских военных будут подготовлены к тому времени, когда танки уже пройдут ремонт. Отмечается, что машины переоснащаются в соответствии с потребностями Украины.