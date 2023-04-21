Министр обороны Германии считает допустимыми операции украинской армии на территории РФ
Ранее на Западе исключали подобное
Imago
Вступление Украины в НАТО пока не стоит на повестке дня, как дал понять министр обороны Писториус. Это не тот вопрос, который можно решить "просто так". Он сказал, что вступление в оборонный альянс должно быть взвешенным после окончания войны, а не "просто сейчас из солидарности". Также он добавил, как именно видит завершение конфликта:
"Это не обязательно означает, что война будет выиграна в военном плане. Целью должно быть мирное соглашение с выводом российских войск".
В то же время министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что операции Вооруженных сил Украины на территории России вполне допустимы. Ситуация, при которой военные страны, на которую напали, во время боевых действий проникают на территорию врага, например, для перерезания путей снабжения – является абсолютно нормальной, если атакам не подвергаются города, гражданские лица, гражданские объекты.
Ранее на Западе исключали любые действия Украины на территории РФ, этим, в частности, объясняли невозможность передачи ВСУ дальнобойных ракет.
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