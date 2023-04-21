С Украиной в составе. Сийярто во время собрания партии Орбана выступил на фоне карты Большой Венгрии
И снова прозвучали интересные заявления
Getty Images / Global Images Ukraine
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил на фоне карты "Большой Венгрии" на партийном мероприятии. На ней указаны границы времен Первой мировой войны, куда на тот момент входила территория Украины в частности. Об этом пишет Telex.
Сийярто выступил с речью о войне и мире, заявив, что "НАТО живет в пузыре", но за его пределами позиция партии мира, которую представляет Венгрия, "находится в подавляющем большинстве".
Как считает глава МИД Венгрии, если бы это было не так, то не было бы никаких шансов на прекращение войны и заключение долгосрочного мира.
Orbán’s foreign minister, Péter Szijjártó, gave a speech at a Fidesz governing party event titled ‘Peace and Security’. He talked about the need for “peace” in Ukraine.— Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) April 19, 2023
Next to him was a banner showing the silhouette of Greater Hungary, to which Western Ukraine had belonged.????????♂️ https://t.co/1eRn5opgpY
На выступление Сийярто уже отреагировал депутат Европейского парламента из Румынии Влад Георге: "Венгрия, государство-член ЕС, подрывает суверенитет Румынии, другого государства-члена ЕС. На фото вы можете видеть флаг "Большой Венгрии", содержащий регион, который принадлежит Румынии. Это отвратительно, это возмущает".
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