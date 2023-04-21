  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. С Украиной в составе. Сийярто во время собрания партии Орбана выступил на фоне карты Большой Венгрии
В тренде

С Украиной в составе. Сийярто во время собрания партии Орбана выступил на фоне карты Большой Венгрии

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

И снова прозвучали интересные заявления

С Украиной в составе. Сийярто во время собрания партии Орбана выступил на фоне карты Большой Венгрии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил на фоне карты "Большой Венгрии" на партийном мероприятии. На ней указаны границы времен Первой мировой войны, куда на тот момент входила территория Украины в частности. Об этом пишет Telex.

Сийярто выступил с речью о войне и мире, заявив, что "НАТО живет в пузыре", но за его пределами позиция партии мира, которую представляет Венгрия, "находится в подавляющем большинстве".

Как считает глава МИД Венгрии, если бы это было не так, то не было бы никаких шансов на прекращение войны и заключение долгосрочного мира.

На выступление Сийярто уже отреагировал депутат Европейского парламента из Румынии Влад Георге: "Венгрия, государство-член ЕС, подрывает суверенитет Румынии, другого государства-члена ЕС. На фото вы можете видеть флаг "Большой Венгрии", содержащий регион, который принадлежит Румынии. Это отвратительно, это возмущает".

Читайте такжеОрбан: Экономически Украины не существует. Если США и ЕС прекратят финансирование, то война закончится

По теме
yellow-arrow
Столтенберг подтвердил, что Украина со временем присоединится к НАТО. Орбан уже отреагировал
yellow-arrow
Планы врага, вооружение новых бригад, свое производство БК. Зеленский провел заседание Ставки
yellow-arrow
Министр обороны Германии считает допустимыми операции украинской армии на территории РФ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Петер Сийярто
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
telex.hu

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Скачков Леонід (Рівне)
21.04.2023 в 15:18
Згадала баба,як дівкою була!)))Таке враження,що мадяри поголовно одні дебіли!Зараз ще Італія згадає про Священну Римську імперію,а монголи про Золоту Орду....))))
Ответить
0
0
igor_ignat (Weimar)
21.04.2023 в 15:04
Скільки ще ЄС буде терпіти вибрики цих рашистських холуїв?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде