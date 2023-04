С Украиной в составе. Сийярто во время собрания партии Орбана выступил на фоне карты Большой Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил на фоне карты "Большой Венгрии" на партийном мероприятии. На ней указаны границы времен Первой мировой войны, куда на тот момент входила территория Украины в частности. Об этом пишет Telex.

Сийярто выступил с речью о войне и мире, заявив, что "НАТО живет в пузыре", но за его пределами позиция партии мира, которую представляет Венгрия, "находится в подавляющем большинстве".

Как считает глава МИД Венгрии, если бы это было не так, то не было бы никаких шансов на прекращение войны и заключение долгосрочного мира.

Orbán’s foreign minister, Péter Szijjártó, gave a speech at a Fidesz governing party event titled ‘Peace and Security’. He talked about the need for “peace” in Ukraine.



Next to him was a banner showing the silhouette of Greater Hungary, to which Western Ukraine had belonged.????????‍♂️ https://t.co/1eRn5opgpY